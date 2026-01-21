



21 января управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подвело итоги мониторинга радиационной обстановки на территории региона за 2025 год. По данным специалистов, радиационный фон составил 0,06 мкЗв/ч.- 0,13 мкЗв/ч., что считается естественным и не превышает установленные нормативы.

- Радиационная обстановка на территории Волгоградской области остается стабильной, превышений естественного гамма-фона не зафиксировано. На соответствие радиологическим показателям проведено 64 исследования по содержанию радона на открытой местности и в помещениях, 240 исследований проб воды, - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Отметим, в целом же в рамках социально-гигиенического контроля специалисты провели порядка 500 отбора проб, в числе которых 250 замеров радиации на открытом воздухе и в помещениях.

Фото из архива ИА «Высота 102»