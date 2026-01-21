На юге Волгограда нашли вмерзшего в лед мертвого человека

В Красноармейском районе Волгограда обнаружено тело погибшего мужчины. Страшную находку сделали случайные прохожие в районе лодочной станции в Нижней Сарепте.
По словам очевидцев, тело мужчины оказалось буквально вмерзшим в лед в затоне.
Рядом с трупом была почти замерзшая полынья. Возможно, мужчина провалился под лед и даже выбрался, однако, видимо, скончался от переохлаждения.
В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что по факту обнаружения тела проводится проверка и устанавливается личность погибшего. При себе у погибшего не оказалось никакмх документов.