Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
Происшествия

На юге Волгограда нашли вмерзшего в лед мертвого человека

Происшествия 21.01.2026 13:30
0
21.01.2026 13:30


В Красноармейском районе Волгограда обнаружено тело погибшего мужчины. Страшную находку сделали случайные прохожие в районе лодочной станции в Нижней Сарепте. 

По словам очевидцев, тело мужчины оказалось буквально вмерзшим в лед в затоне.  

Рядом с трупом была почти замерзшая полынья. Возможно, мужчина провалился под лед и даже выбрался, однако, видимо, скончался от переохлаждения.   

В СУ СК по Волгоградской области пояснили, что по факту обнаружения тела проводится проверка и устанавливается личность погибшего. При себе у погибшего не оказалось никакмх документов. 

Фото: Волгоград. Красноармейский / t.me

