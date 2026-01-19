Волгоградцы в 2025 году проели и пропили 296,5 млрд





Волгоградстат подвел итоги розничной торговли за период с января по ноябрь 2025 года. По данным ведомства, за 11 месяцев прошлого года объем розничной торговли составил 696,5 млрд рублей. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В частности, населению региона было реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 296,5 млрд рублей. Это на 0,1% больше, чем было в позапрошлом году. Продажи непродовольственных товаров выросли значительнее, на 2,8% - до 399,9 миллиардов рублей. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 42,6%, непродовольственных товаров – 57,4%.

Наибольший удельный вес в обороте розничной торговли приходится на крупный бизнес – 63,3%. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в товарообороте составила 32,8%. А розничные рынки и ярмарки занимают совсем небольшое место в общем обороте розничной торговли – на эту сферу приходится 3,9%.



