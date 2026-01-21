Александр Игнатченко покинул пост главы Клетского района

Депутаты Клетской районной думы 21 января приняли отставку главы района Александра Игнатченко. Поводом для прекращения полномочий руководителя муниципалитета стал переход его на другое место работы.

Как сообщили в комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политике Волгоградской области, временно исполняющим обязанности главы Клетского района назначен заместитель главы Михаил Харитонов.

Напомним, Александра Игнатченко депутаты избрали главой района в декабре 2023 года. Этот пост он уже занимал в 2018 году. Начал свою карьеру Александр Игнатченко в 1997-м, занимая должности различного уровня в органах местного самоуправления, а также в сфере сельского хозяйства. Он является выпускником Волгоградского аграрного университета.