Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Актуально

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Федеральные новости

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
Общество

Михайловский рыбозавод требуют признать банкротом

Общество 21.01.2026 11:02
0
21.01.2026 11:02


ООО «Михайловский рыбозавод» потребовали признать банкротом. Как сообщили в арбитражном суде Волгоградской области, с заявлением о признании несостоятельным предприятия, расположенного на территории опережающего экономического развития,  обратился индивидуальный предприниматель Соколов М.А., которому завод задолжал около 3,1 миллиона рублей за поставленную продукцию. При этом наличие долга было подтверждено вступившим в законную силу решением регионального арбитража. 

Теперь суду предстоит проверить обоснованность заявленных требований кредитора. Судебное заседание состоится 5 февраля. 

Фото V102.RU (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.01.2026 14:27
Общество 21.01.2026 14:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 14:11
Общество 21.01.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 13:55
Общество 21.01.2026 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 13:42
Общество 21.01.2026 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 12:53
Общество 21.01.2026 12:53
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 12:13
Общество 21.01.2026 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 12:09
Общество 21.01.2026 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:41
Общество 21.01.2026 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:28 Реклама
Общество 21.01.2026 11:28 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:27
Общество 21.01.2026 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:23
Общество 21.01.2026 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:06
Общество 21.01.2026 11:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 11:02
Общество 21.01.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 10:37
Общество 21.01.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2026 10:24
Общество 21.01.2026 10:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:05
В Волгограде подрядчику фонда капремонта грозит срок за обрушение потолковСмотреть фотографии
14:27
Александр Игнатченко покинул пост главы Клетского районаСмотреть фотографии
14:12
«Ротор» снова признан самым посещаемым клубом Первой лигиСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде сотрудники МЧС начнут глушить БПЛАСмотреть фотографии
13:55
«Перешла на круглосуточный режим»: на Дону втайне от прокуратуры вновь заработала криптоферма экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографии
13:42
Режим работы котельных в Волгограде регулируют по погодеСмотреть фотографии
13:30
На юге Волгограда нашли вмерзшего в лед мертвого человекаСмотреть фотографии
12:53
Волгоградские школьники будут собирать дроны на уроках по защите РодиныСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом администрация незаконно завладела 30 га водохранилищаСмотреть фотографии
12:09
Андрей Бочаров отправился в ЛНРСмотреть фотографии
11:41
Глава МЧС России исполнил мечту 11-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
11:28
Работники «Красного октября» посетили в столице отраслевую встречу семей металлурговСмотреть фотографии
11:27
Волгоградское УФАС выявило завышение тарифов для интернет-провайдераСмотреть фотографии
11:23
РПН раскрыл данные о радиационной обстановке под Волгоградом за 2025 годСмотреть фотографии
11:06
В Котово простятся с погибшим на СВО бойцом Алексеем КравченкоСмотреть фотографии
11:02
Михайловский рыбозавод требуют признать банкротомСмотреть фотографии
11:01
Волгоградцу за выловленный килограмм чехони грозит уголовное делоСмотреть фотографии
10:37
Под Волгоградом нерадивая мать морила голодом сына-инвалидаСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде тюремный срок грозит приторговывавшей краденым сотруднице ПВЗСмотреть фотографии
10:20
Волгоградца, напавшего на энергетиков с кулаками, наказали на 10 тысячСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде неизвестный поджег электросамокаты участника СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Волгоградские предприятия заработали 75 млрд прибылиСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде гололёд и морозы спровоцировали бум на срочные автоуслугиСмотреть фотографии
09:08
В домах на 19 улицах Волгограда на ночь отключат воду из-за ремонтаСмотреть фотографии
08:37
Удар БПЛА по жилым домам в Новой Адыгее: что известно на утро 21 январяСмотреть фотографии
07:59
Минобороны России за ночь сбило 75 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:38
Волгоградцам посоветовали защитить «Госуслуги» с помощью близкихСмотреть фотографии
07:10
В Волгоградской области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:47
В СФР рассказали волгоградцам о новых правилах выдачи пособий на детейСмотреть фотографии
06:30
В Волгоградской области в 2026 году сезон весенней охоты сдвинется на неделюСмотреть фотографии
 