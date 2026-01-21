Глава Краснослободска Семилетов уступил кресло своему заму





В Волгоградской области 21 января сменилось руководство городского поселения города Краснослободска. Как сообщает ИА «Высота 102», главой городского поселения выбран заместитель прежнего руководителя Виктор Солодков.

– На заседании думы в соответствии с повесткой дня рассмотрен вопрос об избрании главы городского поселения. Депутаты изучили представленные кандидатами документы и заслушали их выступления. По результатам открытого голосования решением думы главой городского поселения избран Солодков Виктор Александрович, – сообщили в администрации Среднеахтубинского района.

Всего на конкурс было выдвинуто три кандидатуры: кроме Виктора Солодкова, заместителя Николая Семилетова, на должность претендовали директор МКУ «Автотранспортно‑эксплуатационное обслуживание» Алексей Васильев и заведующая детским садом Янина Сурская.

Напомним, Николай Семилетов возглавил Краснослободск в декабре 2020 года. До этого он возглавлял МУП «Тепловые сети г.п.г. Краснослободск».