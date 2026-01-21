Главное

В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в ВолгоградеИА «Высота 102» получило благодарность от администрации президента РФНовую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансы

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
В Волгограде инвалид изрезал ножом соседа в центре реабилитации

В Красноармейском районе Волгограда в реабилитационном центре произошло ЧП: мужчина с ограниченными возможностями несколько раз ударил ножом своего соседа. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 53-летнего пострадавшего с проникающими ножевыми ранениями увезли в больницу.

- Между мужчинами в реабилитационном центре возник бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область груди и живота потерпевшего, - уточнили в Главке полиции.

Установлено, что задержанному 55 лет. Он также является лицом с ограниченными возможностями, имеет судимость.

Пострадавшего доставили в больницу Красноармейского района. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения задержанному постояльцу реабилитационного центра.


