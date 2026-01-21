В Волгограде инвалид изрезал ножом соседа в центре реабилитации

В Красноармейском районе Волгограда в реабилитационном центре произошло ЧП: мужчина с ограниченными возможностями несколько раз ударил ножом своего соседа. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, 53-летнего пострадавшего с проникающими ножевыми ранениями увезли в больницу.

- Между мужчинами в реабилитационном центре возник бытовой конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область груди и живота потерпевшего, - уточнили в Главке полиции.

Установлено, что задержанному 55 лет. Он также является лицом с ограниченными возможностями, имеет судимость.

Пострадавшего доставили в больницу Красноармейского района. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения задержанному постояльцу реабилитационного центра.





