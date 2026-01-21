



В станице Кременской Клетского района Волгоградской области, несмотря на внимание общественности и жалобы местных жителей, возобновила деятельность скандальная майнинг-ферма экс-мэра Волгограда Евгения Ищенко. По информации сельчан, криптодельцы вновь запустили оборудование и перешли на его эксплуатацию в круглосуточном режиме. Ситуация усугубилась с 3 января.

– Всё началось спустя несколько дней после Нового года. Если раньше оборудование «тестировали» лишь в дневное время, то сейчас они начали использовать газопоршневые генераторы круглосуточно. В таком режиме автономные контейнеры работали с 2 по 13 января. Далее сделали паузу, а на минувших выходных всё вновь продолжилось, – рассказала журналистам жительница Лидия Васильева.

Примечательно, что сразу после новогодних каникул жителям станицы пришёл очередной промежуточный ответ от прокуратуры района с обещанием в будущем дать правовую оценку деятельности коммерсантов. В нем также уверяется, что на самом деле ферма до сих пор не работает.





– В ходе проведения пусконаладочных работ данного оборудования имелись шум и вибрация, в связи с чем работы на объекте с 18.11.2025 приостановлены, до настоящего времени деятельность не осуществляется. Законность действий ООО «Сибма М» в указанном направлении будет дана прокуратурой района после начала деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, – говорится в документе от 14 января 2026 года, с которым удалось ознакомиться редакции.





Напомним, ситуация в станице Кременской находится на контроле редакции с ноября 2025 года. Тогда жители сообщили о жутком шуме от установок на уровне свыше 80 децибел, который лишил жителей населённого пункта спокойной жизни. 18 ноября редакция побывала в станице вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, прокуратуры и правоохранительных органов, однако по удивительному стечению обстоятельств накануне майнинг-ферма приняла решение приостановить работу, из-за чего проверяющие не смогли зафиксировать нарушения. Позже стало известно, что Роспотребнадзор и вовсе отказался проводить полноценную проверку.

Вместе с тем сельчане рассказали корреспондентам ИА «Высота 102» о том, что кроме шума от работы газовых генераторов населённый пункт стал окутывать смог из мелкодисперсных частиц, а сами жители начали испытывать проблемы со здоровьем. Станичники были готовы предоставить экспертам возможность провести забор странной пыли, однако ни РПН, ни другие ведомства к налёту интереса не проявили.





В рамках собственного расследования волгоградцам удалось выяснить, что земельный участок, на котором предприниматели начали размещать автономные контейнеры с генераторами электроэнергии и оборудованием для майнинга, был изначально предоставлен компании «Столица Бункер» на основании инвестиционного соглашения. В последнем прямо был прописан запрет на передачу земли третьим лицам. Однако в реальности свою деятельность здесь начало осуществлять ООО «Сибма М».

О нарушении сельчане сообщили в прокуратуру района, однако там интереса к данному факту не проявили. Вместе с тем с жителями оказались солидарны эксперты комитета имущества Волгоградской области. По данным ведомства, передача права аренды участка, полученного по итогу инвестиционного конкурса, неправомерна и нарушает антимонопольное законодательство.

Также во время собственного расследования волгоградцы выяснили, что компания ООО «КРИСТАЛЛ ДОН», которая также задействована в организации работы майнинг-фермы, по странному стечению обстоятельств зарегистрирована в том же здании, где расположена местная администрация, а глава станицы фактически располагается с коммерсантами в соседних помещениях.

Отметим, обо всех странностях, связанных с работой криптодельцов, станичники рассказали на личном приёме генпрокурору РФ Александру Гуцану. Руководитель поручил природоохранной прокуратуре заняться произошедшим и пообещал поставить ситуацию на контроль в Генпрокуратуре. Сейчас местные жители готовятся вновь обратиться в контролирующий орган с просьбой всё же защитить их законные права на нормальную жизнь.