В Волгоградской области собрали рекордный урожай фруктов и ягод





В 2025 году в Волгоградской области обновлен рекорд по сбору плодов и ягод. Всего, по данным облсельхоза, было собрано 150,1 тысячи тонн на площади 4,9 тысячи га, что на 40 тысяч тонн больше, чем в 2024-м году. Большая часть пришлась на семечковые культуры — 148,2 тыс. тонн, 1,8 тыс. тонн — на косточковые. 100 тонн составил урожай ягод.

В целом за 10 лет производство плодов в коллективном секторе Волгоградской области выросло в 3,8 раза — с 39,7 тыс. тонн до 150,1 тыс. тонн. Рост в этом секторе связан с посадками новых садов и началом активной фазой плодоношения молодых деревьев. На высадки саженцев в прошлом году было направлено почти 84 миллиона рублей.







