Цены на бензин вырастут в Волгограде и области в 2026 году

В регионах России, в том числе Волгоградской области, в наступившем 2026 году продолжится рост цен на все виды топлива. Повышение акцизов на бензин, дизтопливо и моторные масла, которое уже произошло с 1 января, подтолкнут этот процесс, считают эксперты.

По данным федеральных изданий, которые ссылаются на осеннее решение Госдумы об изменении топливного демпфера и повышении акцизов на нефтепродукты, в среднем повышение составило 1 рубль за тонну.

Так, с 17088 до 17958 рублей за тонну вырос акциз на бензин 5-го экологического класса. По дизтопливу повышение произошло с 12120 до 12738 рублей за тонну, по моторному маслу – с 6893 до 8503 рублей.

В Минфине ранее поясняли, что влияние акцизов на цену не превысит общий темп инфляции, который в 2026 году должен оставить в районе 4,5%.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!