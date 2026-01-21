Главное

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
В Волгограде ГАИ взялась за «лжеинвалидов» на парковках ТЦ

Общество 21.01.2026 18:34
21.01.2026 18:34


В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические рейды вблизи торговых центров. Инспекторы уже эвакуировали транспорт на территории Центрального, Дзержинского и Ворошиловского районов областной столицы. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, рейды направлены на профилактику автохамства среди жителей Волгограда и других нарушений.  

По данным ГАИ 20 января в ходе мероприятий было пресечено 14 административных правонарушений: 2 нарушения правил стоянки в местах, отведённых для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов, 2 факта управления транспортными средствами с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена, 2 факта управления транспортными средствами с прекращенной регистрацией, еще 2 факта управления автомобилями с «тонированными» передними стеклами. Четыре автомобиля были эвакуированы на спецстоянки. 

– Кроме этого, в Дзержинском районе инспекторами ДПС была остановлена автомашина BMW под управлением 37-летнего жителя Городищенского района, с подложными госномерами. Мужчина пояснил, что установил номера от другой автомашины, находившиеся у него на хранении, – сообщили в полиции.

В отношении водителя составлен административный материал, ему грозит лишение прав на срок от шести месяцев до одного года.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

