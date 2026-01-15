Подорожанием бензина «одарили» волгоградцев на АЗС в начале года





В Волгоградской области за две недели нового 2026 года стоимость бензина популярных марок и дизельного топлива на АЗС в регионе выросла более чем на 1%. О динамике роста цен сообщили в региональном Волгоградстате, сравнив ценники на конец декабря 2025-го и к 12 января нового года.

Согласно данным статистиков, ценники за первые недели января-2026 на АЗС в Волгограде и области изменились следующим образом:

– Дизельное топлив – 73,54 рублей за литр – подорожание на 1,13%,

– бензин марки АИ-92 – 62,05 рублей за литр – подорожание на 1,09%,

– бензин марки АИ-95 – 68,86 рублей за литр – подорожание на 1,17%,

– бензин марки АИ-98 – 89,27 рублей за литр – подорожание на 0,47%.

Накануне на разницу цен на бензин и дизель в конце 2025 года и начале 2026-го обратил внимание федеральный Росстат.