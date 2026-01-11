Волгоградские производители получили льготные кредиты на 320 млн





В 2025 году волгоградские производители получили 10 льготных займов регионального Фонда развития промышленности на общую сумму более 320 млн рублей. По информации комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, шесть льготных займов по программе РФРП «Региональные займы» под 1% и 3% годовых сроком до 5 лет на общую сумму более 210 млн рублей получили ООО «Промкомплекс», где делают шланги для полива, ООО «Экосилс», производитель полимерных уплотнительных элементов, АО «Специальное конструкторское бюро стоматологического оборудования и электродвигателей», ООО «Стереотек» (оборудование для 5D/3D печати), ООО «ПКФ «Резинотех», где производят резинотехнические изделия, а также ООО «Фриктерм-Мастер», специализирующееся на производстве колодок дискового тормоза для грузовиков.

Благодаря льготным займам предприятия приобретали оборудование, сырье и комплектующие.

Два предприятия получили займы фонд на общую сумму порядка 83 млн рублей по программе «Приоритетная продукция» под 5% годовых сроком до 5 лет. Господдержка помогли ООО «ВАТИ-Авто» модернизировать производство накладок барабанного тормоза, а ООО «Ростпласт» — производство пластиката.



Также 272 миллиона рублей под 3% годовых сроком до 5 лет были выданы АО «НПО «Ахтуба» для расширения производства реакционных труб и ООО «Техно-трейд» — для выпуска оборудования для бурильных установок.



Фото администрации Волгоградской области

