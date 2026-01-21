Режим работы котельных в Волгограде регулируют по погоде





Коммунальщики корректируют режим работы котельных в Волгограде с учетом погодных условий и в соответствии с режимными картами. Об этом сообщили 21 января в «Концессии теплоснабжения». По данным пресс-службы компании, специалисты оперативно реагируют на все погодные изменения ради надежности системы и обеспечения теплом горожан.

В случае сильных заморозков в котельных предусмотрены дополнительные котлы, горелки в котлах и повышающие насосы. Для надежности системы переход на усиленный режим происходит поэтапно.

- Теплоноситель подаем в сеть соответствии с режимной картой, где указывается температура теплоносителя относительной усредненной температуры наружного воздуха. Значения проверяем ежедневно, учитываем показатели реальной температуры на улице и прогноза синоптиков, - рассказал руководитель группы контроля систем теплоснабжения и горячего водоснабжения центральной диспетчерской службы Михаил Ушков.

За 2025 год в городе-герое произведен капитальный ремонт 31 котла, 8 дымовых труб, 26 зданий и сооружений. На трех котельных проведена модернизация и установлены современные энергоэффективные котлы.

В компании напомнили, что температура в жилых помещениях должна быть не ниже +18°C, а в угловых комнатах - не ниже +20°C. Если температура в доме ниже нормативов, необходимо обратиться в управляющую компанию.

Также оставить заявку или уточнить информацию можно в едином диспетчерском центре по вопросам ЖКХ по номеру: +7 (8442) 333-134.