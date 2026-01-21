В Волгограде тюремный срок грозит приторговывавшей краденым сотруднице ПВЗ





В Советском районе Волгограда полицейские по горячим следам раскрыли мошенническую схему. Местная жительница организовала перепродажу на рынке украденных из пункта выдачи заказов маркетплейса товаров.

Предприимчивая 19-летняя девушка специально устроилась в ПВЗ и заказывала туда одежду и обувь. Впоследствии, получив доступ к посылкам, она их вскрывала, забирала содержимое и оформляла возврат. Продавцу отправлялись пустые коробки.

- Похищенное имущество, по словам злоумышленницы, она впоследствии реализовала неизвестному на одном из рынков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Однако долго промышлять таким образом у мошенницы не получилось. В конце года недостача вскрылась, а владельцы ПВЗ обратились в правоохранительные органы.

Отметим, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве. С подозреваемой взята подписка о невыезде. Продолжаются следственные действия. Ей может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото из архива ИА «Высота 102»