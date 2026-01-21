Под Волгоградом нерадивая мать морила голодом сына-инвалида





В Камышине Волгоградской области приставы передали двоих несовершеннолетних детей под опеку государству в связи с неисполнением родительских обязанностей их матерью. Как уточнили в пресс-службе ГУ ФССП по региону, камышанка морила голодом 9-летнего мальчика и его 16-летнего брата-инвалида, а также не совершала должного ухода за ними.

По решению суда было принято решение лишить женщину родительских прав, а детей передать органу опеки. Несовершеннолетние сразу же были направлены в медицинское учреждение для обследования.

Также детям были закуплены все необходимые вещи первой необходимости для пребывания в медучреждении.