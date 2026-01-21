В Волгограде сотрудники МЧС начнут глушить БПЛА





В Волгоградской области сотрудники МЧС России получили право подавлять БПЛА с помощью РЭБ и другого специального оборудования. По данным «Парламентской газеты», соответствующие поправки были ранее внесены в закон «О гражданской обороне», а теперь вступили в силу.

Полномочия глушить и перехватывать радиосигналы управления беспилотниками закреплены за специалистами Государственной противопожарной службы и спасателями профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС РФ.

Кроме того, документ предписывает создать в регионах комиссии для координации гражданской обороны и ликвидации ЧС, а руководители субъектов РФ получили право по предложению МЧС России вводить планы гражданской обороны и защиты населения. Отдельно в законе теперь прописан механизм компенсации расходов, которые регионы понесли на ликвидацию ситуаций экстренного характера.

Фото из архива ИА «Высота 102»