Андрей Бочаров отправился в ЛНР





Губернатор Андрей Бочаров сегодня, 21 января, покинул регион и проводит рабочий день в Станично-Луганском округе ЛНР. Как сообщает ИА «Высота 102», глава Волгоградской области контролирует реализацию программы развития социальной инфраструктуры на подшефной территории.





К этому часу волгоградский губернатор побывал в Станично-Луганской центральной райбольнице. Ее развитие является приоритетным проектом для волгоградцев: в пострадавшем от действий ВСУ учреждении с 2022 года уже привели в порядок неврологическое, педиатрическое и терапевтическое отделения, а также реанимацию. В настоящее время в больнице создается амбулаторный центр диагностики и лечения – он расположится в двухэтажном здании, которое будет соединено с основным корпусом переходом. Завершение всех строительных работ запланировано на 2026 год.





Вторая локация – гимназия в Молодежном квартале станицы. Учреждение уже полностью обновлено. Высокий уровень оснащения позволил открыть классы различного профиля. Ученики гимназии, к слову, являются активными участниками проекта «Зарница 2.0», финал которой проходил на территории Волгоградской области.

Напомним, Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским округом в июне 2022 года. За 4 года волгоградцы привели в порядок уже 216 соцобъектов. В подшефный район из Волгоградской области переданы транспорт, дорожно-строительная техника, школьные автобусы, оборудование для спасательных служб и учебные пособия.

Фото: администрации Волгоградской области