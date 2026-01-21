Волгоградке сохранили почки, ювелирно удалив двухстороннюю опухоль

Волгоградские хирурги провели успешную операцию 53-летней пациентке с двусторонним опухолевым поражением почек. Врачи смогли не только удалить опухоль, но и сохранить оба органа.

Как сообщили в облздраве, эту сложнейшую операцию специалисты провели в Волгоградском онкодиспансере в два этапа. Она уникальна тем, что опухолевое поражение обеих почек — редкий и крайне сложный клинический случай, требующий ювелирной точности в планировании. Ошибка может привести к острой почечной недостаточности у пациента и пожизненному диализу.

Заведующий отделением хирургических методов лечения №4 Владимир Проноза и онкоуролог Роман Алферов действовали по разработанному ими плану. Сначала была выполнена лапароскопическая резекция правой почки, спустя два месяца — более сложная операция по удалению опухоли левой почки, расположенной близко к почечной лоханке.

- Оба вмешательства выполнены лапароскопически, опухоли оказались I стадии, опухолевые очаги полностью удалены при сохранении паренхимы почек; операции прошли с минимальной кровопотерей и быстрым восстановлением, - рассказали в облздраве.

Фото Облздрава





