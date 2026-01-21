Волгоградца, напавшего на энергетиков с кулаками, наказали на 10 тысяч

Общество 21.01.2026 10:20
0
21.01.2026 10:20
Редакция ИА «Высота 102» продолжает следить за историей, связанной с нападением на сотрудников ПАО «Волгоградэнергосбыт» жителем Ворошиловского района Волгограда. Напомним, мужчина пытался скинуть с лестницы энергетиков, когда те обнаружили очередное его самовольное подключение к сетям. Ранее информагентство сообщало о возбуждении сразу двух дел в отношении волгоградца – административного и уголовного.
Как сообщает «Высота 102», уголовное дело по статье о нанесении побоев находится на стадии расследования. А вот наказание за самовольное подключение к сетям уже настигло мужчину. Информацию об этом подтвердили в ресурсоснабжающей компании.
– Административное наказание назначено судом по обращению работников «Волгоградэнергосбыта» с требованием привлечь его к ответственности за совершение правонарушения по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». 57-летний должник из Ворошиловского района Волгограда должен выплатить ещё и штраф в размере 10 тысяч рублей, – уточнили в компании.
Ранее владельцу квартиры, накопившему долг по оплате в сумме почти 100 тысяч рублей, в установленном законодательством порядке было отключено электроснабжение. В октябре прошлого года специалисты выявили, что квартира самовольно вновь подключена к электросети, а когда в декабре проводили контрольный осмотр распределительного щитка в подъезде, мужчина напал на представителей компании.
В ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминают, что во избежание неприятных для всех сторон ситуаций возникшую задолженность по оплате всегда возможно урегулировать в досудебном порядке.
