Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

«Порой все это превращается в язычество»: волгоградский священник – о смывании грехов, фото из купелей и откровенных купальниках

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
 Силовики вывезли на допрос в Ростов главу села Целина и районных чиновников
Из села Целина Ростовской области сотрудники ОМОН вывезли на допрос в Ростов главу района Оксану Косенко. Как сообщает Привет-Ростов, чиновницу и других сотрудников администрации доставили на допрос в ГСУ донского...
Волгоградские предприятия заработали 75 млрд прибыли

Экономика 21.01.2026 10:04
21.01.2026 10:04


Волгоградстат опубликовал финансовые результаты деятельности организаций за период с января по октябрь 2025 года. Согласно данным ведомства, за это время крупные и средние организации получили  75,8 млрд рублей прибыли.

Наибольшая доля прибыльных организаций в январе-октябре 2025 года была в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 86,0%, административной деятельности – 84,6%, строительстве – 80,8%, обрабатывающих производствах – 79,2%, образовании – 78,4%, торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – 77,7%, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 72,7%, транспортировке и хранении – 71,8%.

Наиболее кредитуемыми секторами экономики Волгоградской области являются обрабатывающие производства – 77,1% от общего объема, торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 7,2%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 5,3%.

В то же время дебиторская задолженность предприятий региона составила за 10 месяцев прошлого года 332 миллиарда 327 миллионов рублей, а кредиторская – 413 миллиардов 569 миллионов. Из этой суммы около половины приходится на долги поставщикам. 


