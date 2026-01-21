Волгоградские предприятия заработали 75 млрд прибыли





Волгоградстат опубликовал финансовые результаты деятельности организаций за период с января по октябрь 2025 года. Согласно данным ведомства, за это время крупные и средние организации получили 75,8 млрд рублей прибыли.

Наибольшая доля прибыльных организаций в январе-октябре 2025 года была в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 86,0%, административной деятельности – 84,6%, строительстве – 80,8%, обрабатывающих производствах – 79,2%, образовании – 78,4%, торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – 77,7%, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 72,7%, транспортировке и хранении – 71,8%.

Наиболее кредитуемыми секторами экономики Волгоградской области являются обрабатывающие производства – 77,1% от общего объема, торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 7,2%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 5,3%.

В то же время дебиторская задолженность предприятий региона составила за 10 месяцев прошлого года 332 миллиарда 327 миллионов рублей, а кредиторская – 413 миллиардов 569 миллионов. Из этой суммы около половины приходится на долги поставщикам.



