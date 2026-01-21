Под Волгоградом администрация незаконно завладела 30 га водохранилища





В Калачевском районе Волгоградской области межрайонная природоохранная прокуратура изъяла из собственности у администрации Пятиизбянского сельского поселения 30 га Цимлянского водохранилища. Как уточнили в ведомстве, по факту проверки было обнаружено, что в состав поселковой администрации была незаконно включена часть акватории.

По данному факту природоохранной прокуратурой главе поселения было внесено представление об устранении нарушения.

- По результатам рассмотрения земли водного фонда исключены из состава указанного земельного участка, сведения об изменении его границ внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - добавили в ведомстве.