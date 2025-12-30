Как развивалась Волгоградская область в 2025 году: цифры и факты





В Волгоградстате подвели предварительные итоги основных социально-экономических показателей региона. Хотя окончательные статистические данные будут сформированы только в первом квартале 2026 года, уже можно говорить о достигнутых успехах, заверили в ведомстве.

Итак, в сфере промышленности в январе-ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в регионе зафиксирован рост объемов производства. Больше всего выросло производство резиновых и пластмассовых изделий - почти на 30%. Напитков произвели больше на 20,4%, продуктов питания - на 5,8%.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в январе-ноябре 2025 года составил 265,5 млрд рублей. Этот показатель на 10,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зерновых в этом году намолотили 5819,6 тыс. тонн? подсолнечника собрано 1477,8 тыс. тонн. Аграрии получили урожай овощей открытого и закрытого грунта в объеме 1135,1 тыс. тонн. Запасы картофеля составили 173,9 тыс. тонн.

На конец ноября 2025 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 350,2 тыс. голов.

Оборот розничной торговли достиг 696,5 млрд рублей. Это на 1,7% больше по сравнению с январем-ноябрем 2024 года. В сфере продуктов питания оборот составил 296,5 млрд рублей, непродовольственных товаров было продано на 399,9 млрд рублей.

В 2025 году в регионе возвели жилые дома общей площадью 953,1 тыс. м2. 63,7% из этого количества приходится на индивидуальное строительство.

В январе-ноябре 2025 года также были проведены распределительные газопроводы протяженностью 22,1 км. В эксплуатацию сдали торговые предприятия площадью 27,5 тыс. м2 и предприятия общественного питания на 136 посадочных мест.







