Экономика

В УФНС напомнили волгоградцам о росте транспортного налога и сроках оплаты

Экономика 14.01.2026 15:01
0
14.01.2026 15:01


В Волгоградской области в 2026 году повысились налоговые ставки по транспортному налогу для легковых автомобилей. В УФНС России по региону сообщили, что изменения вступили в силу с 1 января.  

Новые налоговые ставки по транспортному налогу установлены Законом Волгоградской области от 29.11.2025 N 106-ОД «О внесении изменения в статью 1 Закона Волгоградской области от 11 ноября 2002 г. N 750-ОД «О транспортном налоге». Согласно новым нормам, налоговые ставки по транспортному налогу по легковым автомобилям в 2026 году составляют:

- до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно - 14 руб. (с каждой лошадиной силы);

- свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно - 30 руб. (с каждой лошадиной силы);

- свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно - 50 руб. (с каждой лошадиной силы).

Как сообщили в УФНС региона, юридическим лицам при расчете авансовых платежей по транспортному налогу в 2026 году необходимо применять новые налоговые ставки. Физические лица транспортный налог за 2026 год по новым ставкам будут уплачивать по налоговому уведомлению, полученному в 2027 году.

Полная информация о новых налоговых ставках по транспортному налогу размещена на сайте ФНС России в интернет сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
14.01.2026 15:01
Экономика 14.01.2026 15:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2026 20:14
Экономика 12.01.2026 20:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.01.2026 13:01
Экономика 11.01.2026 13:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
09.01.2026 09:25
Экономика 09.01.2026 09:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.01.2026 20:35
Экономика 05.01.2026 20:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.01.2026 11:04
Экономика 02.01.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.01.2026 17:53
Экономика 01.01.2026 17:53
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.12.2025 13:16
Экономика 30.12.2025 13:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.12.2025 19:02
Экономика 29.12.2025 19:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.12.2025 17:47 Реклама
Экономика 29.12.2025 17:47 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.12.2025 08:42
Экономика 29.12.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.12.2025 16:22 Реклама
Экономика 26.12.2025 16:22 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2025 12:36
Экономика 26.12.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.12.2025 10:33
Экономика 26.12.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.12.2025 09:07
Экономика 26.12.2025 09:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:05
Эффект платных парковок? Волгоградцы стали чаще ездить на троллейбусах и трамваяхСмотреть фотографии
17:38
Нападающий Дмитрий Лаврищев покинул «Ротор»Смотреть фотографии
17:28
Гипермаркеты OBI в Волгограде и Волжском сменят вывески в ближайшее времяСмотреть фотографии
16:50
В Михайловке Волгоградской области отменили крещенские купанияСмотреть фотографии
16:43
На севере Волгограда ночью проведут ремонт на водоводеСмотреть фотографии
16:24
«Учитель, зажигающий сердца»: скончался известный ученый и педагог ВолгГТУ Леонид ГуревичСмотреть фотографии
15:56
Северо-восток Волгоградской области сковал ледСмотреть фотографии
15:43
Волгоградка испугалась обмана и отдала мошенникам более 1 млнСмотреть фотографии
15:33
На юге Волгограда спасли троих детей из горящего общежитияСмотреть фотографии
15:03
Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы в 2026 годуСмотреть фотографии
15:01
В УФНС напомнили волгоградцам о росте транспортного налога и сроках оплатыСмотреть фотографии
14:44
В пойме под Волгоградом за 5 лет построят 62 ВПССмотреть фотографии
14:41
Близняшки из Волжского пробуются на роли Оли и Яло в к/ф Первого каналаСмотреть фотографии
14:29
Еще в одном районе Волгоградской области отменили крещенские купанияСмотреть фотографии
13:31
Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха КачуровскогоСмотреть фотографии
13:12
Волгоградцы провезли тележку с элитным алкоголем под носом у охраны «Ашана» – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
Бастрыкин поручил разобраться в гибели нерожденного младенца в ВолжскомСмотреть фотографии
12:28
Трамваи идут скопом: в Волгограде выясняют причины массовой остановки трамваев утром 14 январяСмотреть фотографии
11:48
В центре Волгограда закрылись два фешенебельных ресторанаСмотреть фотографии
11:47
«Бросились спасать водителей»: два медработника пострадали в ДТП со скорой помощью в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:45
Суд Волгограда оставил государству миллиардное имущество экс-судей ТраховыхСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде игровой автомат конфисковали в собственность государстваСмотреть фотографии
11:20
Внедорожник влетел в фуру на трассе Р-260 под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:13
Даниил Власов стал новым врачом-реабилитологом «Ротора»Смотреть фотографии
11:12
Прибыли МЧС, скорая и газовики: в Камышине загорелся колледж ВГИИКСмотреть фотографии
11:06
Волгоградские УК проштрафились на 44,6 млн рублей в 2025 годуСмотреть фотографии
10:58
Волгоградцы и коммунальщики выкапываются из снегаСмотреть фотографии
10:02
Волгоградским родителям увеличат пенсию за счет перерасчета стажаСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде объявили ЧС и эвакуировали людей из аэропортаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Магазин с просроченными продуктами закрыли на 15 суток в ВолгоградеСмотреть фотографии
 