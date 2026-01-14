В Волгоградской области в 2026 году повысились налоговые ставки по транспортному налогу для легковых автомобилей. В УФНС России по региону сообщили, что изменения вступили в силу с 1 января.

Новые налоговые ставки по транспортному налогу установлены Законом Волгоградской области от 29.11.2025 N 106-ОД «О внесении изменения в статью 1 Закона Волгоградской области от 11 ноября 2002 г. N 750-ОД «О транспортном налоге». Согласно новым нормам, налоговые ставки по транспортному налогу по легковым автомобилям в 2026 году составляют:

- до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно - 14 руб. (с каждой лошадиной силы);

- свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно - 30 руб. (с каждой лошадиной силы);

- свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно - 50 руб. (с каждой лошадиной силы).

Как сообщили в УФНС региона, юридическим лицам при расчете авансовых платежей по транспортному налогу в 2026 году необходимо применять новые налоговые ставки. Физические лица транспортный налог за 2026 год по новым ставкам будут уплачивать по налоговому уведомлению, полученному в 2027 году.

Полная информация о новых налоговых ставках по транспортному налогу размещена на сайте ФНС России в интернет сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».





