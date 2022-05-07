В СК сообщили причину смертельного пожара в бывшем общежитии Волгограда

Накануне в Тракторозаводском районе Волгограда потушили пожар в бывшем общежитии по улице Жолудева. В доме № 18 загорелась одна из комнат на втором этаже. Сообщается о погибших и пострадавших. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 7 мая, организована доследственная проверка.

— Организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с электрической плитой в результате ее чрезмерного нагревания. Очаг возгорания находился в квартире 43-летней погибшей женщины. Тело обнаружено при тушении пожара на втором этаже.

Соседи, увидев задымление, вызвали спасателей. Также в квартире на третьем этаже, расположенной над местом жительства погибшей, сотрудники МЧС обнаружили без сознания 70-летнюю женщину, после чего вызвали экипаж скорой помощи.

Как уточнили в пресс-службе волгоградского следкома, пожилая волгоградка скончалась в карете СМП. В ходе самостоятельной эвакуации из-за задымления второго этажа жильцы, располагавшиеся выше — 61-летний мужчина и 37-летняя женщина — выпрыгнули из окон своих квартир. Пострадавшие живы, угрозы жизни и здоровью нет.

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