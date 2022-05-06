В Волгограде ликвидировали пожар в аварийном общежитии на улице Жолудева

В Тракторозаводском районе Волгограда пожарные ликвидировали возгорание в аварийном доме на улице Жолудева, откуда были эвакуированы 30 жильцов. По сведениям регионального ГУ МЧС, справиться с огнем удалось в 16.45.

– В настоящий момент жильцы дома находятся на месте и готовятся зайти в здание, – сообщает корреспондент ИА «Высота 102». – На месте также заместитель главы Тракторозаводского района, однако от комментариев без разрешения пресс-службы городской администрации он отказывается.

Как ране сообщала «Высота 102», здание №18 по улице Жолудева было признано аварийным еще в декабре 2017 года. Сегодня пожар унес жизнь одного человека. Есть пострадавшие.

Репортаж с места происшествия и историю аварийного дома редакция информагентства опубликовала отдельными материалами:

«Дети, слава богу, спаслись»: фоторепортаж с улицы Жолудева, где горит общежитие