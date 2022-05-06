Расследования

«Дети, слава богу, спаслись»: фоторепортаж с улицы Жолудева, где горит общежитие

Расследования 06.05.2022 16:57
06.05.2022 16:57


В Тракторозаводском районе Волгограда второй час пожарные расчеты ликвидируют возгорание в доме №18 по улице Жолудева. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в огне погиб один человек. Корреспонденты информагентства в эту минуту находятся на месте происшествия. Уже известно, что пожар унес жизнь женщины. 


Со слов жильцов дома, возгорание произошло в квартире, расположенной на третьем этаже бывшего общежития по улице Жолудева. Там, сообщают волгоградцы, снимала квартиру 42-летняя женщина с тремя детьми. Неоднократно жильцы замечали ее в состоянии опьянения.

– Вполне вероятно, что и сегодня она была под алкоголем. Кто знает, может быть, уснула с сигаретой. Дети ее, слава богу, спаслись. Детей в момент возгорания в квартире не было, их забрала соседка с нижнего этажа, – рассказывает одна из соседок. – Я МЧС вызвала около двух часов дня. Сначала приехали пожарные, следом за ними – скорая. Нас всех вместе с полуторамесячным ребенком спускали по пожарной лестнице. 


Достоверно о личности погибшей неизвестно на этот час, но соседи уверены, что пожар унес жизнь пожилой соседки по имени Венера. 


Жильцы признанного аварийным в декабре 2017 года здания опасаются возвращаться в свои квартиры. 

– Я на первом этаже живу, – говорит одна из женщин. – У нас состояние дома ужасное. Боюсь, что придем, а там все обвалится. Перекрытия деревянные, провода прогнили давно.


Сотрудники скорой помощи от комментариев отказываются. По предварительным данным, в пожаре пострадали три человека.

– Из окна мужчина выпрыгнул, у него открытый перелом ноги, – сообщают волгоградцы.  

Уточняется информация еще об одной погибшей. 

От администрации Волгограда оперативно получить комментарий пока не удалось. 



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