Тотальные разрушения и ветхая проводка: история дома в Волгограде, где угорели люди

Общество 06.05.2022 17:14
06.05.2022 17:14
Еще три года назад жильцы дома №18 по улице Жолудева в Тракторозаводском районе Волгограда, где сегодня произошел пожар, молили власти о расселении.
Сегодня, 6 мая, в 15:25 в этом ветхом четырехэтажном здании произошел пожар. Очаг возгорания находился на втором этаже. Пожарные эвакуировали 30 жильцов. По предварительным данным, двое человек погибли и один пострадал. Информация еще уточняется. Известно, что дом лишился статуса общежития в 2021 году.
Еще в апреле 2019 года журналисты ИА «Высота 102» рассказывали о людях, которые не живут, а выживают в этой аварийной четырехэтажке, где им запретили пользоваться душевыми из-за разрушений и ветхой проводки. Чтобы поддерживать гигиену, они сами из досок смастерили душевую, где купались на свой страх и риск.
Тогда по длинным коридорам этого дома нужно было проходить с особой осторожностью, чтобы не провалиться. Сгнившие полы еще три года назад здесь забивали досками, рушился потолок, а стены нещадно пожирала плесень. Жильцы просили помощи у чиновников. Они мечтали о расселении и с досадой вспоминали истории бывших обителей соседних аварийных домов, которых с трудом, но переселили в нормальные условия.
- Двадцатый дом переселяли, наверное, лет 10, а вот 14-й расселили всего за два года. По нашим временам, это очень быстро, - рассказали тогда жильцы дома №18 по улице Жолудева. - Наш дом, а это тоже общежитие, признали аварийным 27 декабря 2017 года. В течение года нас должны были расселить, но мы до сих пор здесь.
Люди рассказывали, что им предлагали варианты в маневренном фонде, но это такие же общежития, где условия не лучше, чем сейчас. В администрации района поясняли, что нормальных вариантов для расселения просто нет - жилье маневренного фонда порой мало чем отличается от аварийного.
Три года назад чиновники объясняли сложность с переселением жильцов из аварийного дома №18 по улице Жолудева тем, что здание было признано аварийным в декабре 2017-го.
В Волгоградской области на тот момент была утверждена региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах, признанного таковым с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года.
Указанный дом был признан аварийным позже, поэтому в данную программу не попал.
Изменилась ли с тех пор ситуация, неизвестно. Получить оперативный комментарий в администрации Волгограда не удалось. Как стало известно «Высоте 102», сотрудники районной администрации после случившегося предупредили жильцов, что сегодня в аварийное здание их не пустят.
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