Жильцы общежития, расположенного в Волгограде по адресу ул. Жолудева, 18, где сегодня случился пожар сообщили корреспондентам ИА «Высота 102» о поступившем им предложении на время разместиться в местной школе. Со слов волгоградцев, на данный момент они находятся в растерянности: у многих на руках домашние питомцы, которых в школе принимать не хотят.

– Районная администрация временно нас определяет в школу. №29, как нам сказали. Но у меня есть собака и кошка, а их туда не берут, – рассказала корреспондентам жительница аварийного дома Оксана Лысенко. – Мне деваться некуда. Собаку мне оставить некому, потому что и родственников нет. Придется оставаться с собакой на улице.





На месте пожара находится первый заместитель главы Волгограда Али Абубекеров. По словам жильцов дома, они обратились напрямую к нему с просьбой решить проблему.

– Он сказал: «Нас это не интересует. Нас интересует только то, что с людьми». А что делать с животными? Что хотите, то и делайте...

Другие жильцы дома, на руках у которых остаются животные, надеются пристроить питомцев к друзьям и близким. Официальных комментариев на этот час от администрации Волгограда не поступало.





К этому часу, сообщает ИА «Высота 102», из дома вынесли труп единственной погибшей. Ею, как и сообщали мы ранее, оказалась женщина в возрасте от 60 лет по имени Венера. Погибшую уже опознали соседи, тело направлено в морг.





Напомним, что во время пожара жильцам аварийного общежития пришлось спасаться, выпрыгивая из окон. Один из жильцов получил в результате открытый перелом ноги. Всего было эвакуировано 30 человек.

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