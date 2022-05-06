В Волгограде при пожаре в бывшем общежитии погибли два человека

В Тракторозаводском районе Волгограда в здании бывшего общежития на улице Жолудева, 18 ликвидирован пожар, унесший жизни двух женщин. Сообщается о двоих пострадавших. На месте происшествия работают следователи.

— Сигнал о возгорании в многоквартирном четырехэтажном доме поступил в 15.25, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — По сообщению, был виден дым из окна второго этажа. Расчеты 1-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 15.46. Горение домашних вещей на площади 10 квадратных метров ликвидировано в 16.45. Причина пожара устанавливается.

По информации от собственного источника в правоохранительных органах, в пожаре погибли две женщины 42 и 60 лет. Одна из погибших найдена в комнате на втором этаже. В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили о двоих пострадавших.

— В больницу № 4 доставлен 61-летний мужчина. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, — прокомментировали в облздраве. — В больницу № 25 доставлена 37-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Пациентка госпитализирована в отделение травматологии.

Читайте также:

Здание бывшего общежития горит в Волгограде: есть погибший и раненый

«Дети, слава богу, спаслись»: фоторепортаж с улицы Жолудева, где горит общежитие

Тотальные разрушения и ветхая проводка: история дома в Волгограде, где угорели люди

В Волгограде ликвидировали пожар в аварийном общежитии на улице Жолудева

«А что делать с животными?»: жильцов горевшего общежития в Волгограде хотят разместить в школе