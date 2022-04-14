Под Волгоградом задержали подозреваемого в жестоком убийстве пастуха

В Светлоярском районе Волгоградской области задержан второй подозреваемый в совершении жестокого убийства на ферме в Республике Калмыкия. В 10 километрах от села Плодовитое Малодербетовского района найден труп 33-летнего пастуха с огнестрельным ранением.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, — сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Республике Калмыкия Тамара Эльдеева. — В ходе ОРМ в Светлоярском районе Волгоградской области задержан второй подозреваемый в совершении данного преступления. 27-летний житель Саратовской области дал признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.





По версии следствия, 30 марта 2022 года примерно в 23.45 минут в жилом доме на территории животноводческой стоянки найден мертвым 33-летний местный житель с признаками насильственной смерти.





Мотив преступления устанавливается. Задержанный саратовец вместе с 45-летним жителем Тамбовской области жестоко расправились с еще одним работником фермы. По предварительным данным, в погибшего стреляли из огнестрельного оружия. После совершения преступления 27-летний фигурант уголовного дела неделю находился в бегах.

Фото и видео: СУ СКР по Республике Калмыкия