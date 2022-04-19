Федеральные новости

Гимн России еженедельно и история с 1 класса: что предложил министр Кравцов на форуме «Сила в правде!»

Федеральные новости 19.04.2022 16:11
19.04.2022 16:11


Министерство просвещения России планирует ввести в школах изучение истории с 1 класса. Об этом рассказал министр Сергей Кравцов, выступая на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!». Он отметил, что историческое образование в начальной школе будет реализовано в рамках других предметов, отдельный урок вводить не будут.

В частности, первоклашки могут приступить к изучению истории на «Окружающем мире», посещать музеи и выставки в рамках внеклассной деятельности, подчеркнул Кравцов.

Глава Минпросвещения также сообщил в ходе выступления, что в новом учебном году, с 1 сентября 2022 года каждая неделя в школах, гимназиях и лицеях будет начинаться с исполнения гимна России и поднятия государственного флага.

Еще одним планируемым нововведением станет разлука школьников с мобильными телефонами на время уроков. Минпросвещения разошлет по всем учебным заведениям рекомендации о правилах использования мобильников, в частности, ведомство порекомендует сдавать их перед входом в школу или класс. 

Помимо правил использования сотовых телефонов, министерство направит рекомендации по учебникам, программам, информационным ресурсам, организации воспитательной работы, меню в столовой и составлению расписания уроков. По словам Кравцова, это позволит систематизировать всю работу в школах. В этих рекомендациях будет собран лучший опыт школ, и каждое заведение сможет адаптировать его под себя. Учебные заведения получат письма из министерства в мае.

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