Происшествия

В Волгограде девушка на электросамокате залетела под автомобиль: видео

Происшествия 19.04.2022 14:51
19.04.2022 14:51


Поездка на электросамокате по центру города закончилась для 23-летней волгоградки госпитализацией в одну из городских больниц. Девушка не успела затормозить перед возникшим автомобилем и буквально залетела под него вместе с электросамокатом.

Авария произошла вечером в понедельник, около 17.00, на улице Советской возле приемной партии «Единая Россия». Волгоградка ехала по тротуару вдоль дома №11 на значительной скорости, в то время как со двора выехал ВАЗ-2112. Водитель отечественного автомобиля, 22-летний юноша, не успел среагировать на помеху справа и затормозил уже после падения электросамокатчицы.

Девушка получила травмы – на видеокадрах с места происшествия видно, как пострадавшая держится за голову. Водитель «двенашки» сразу же вышел из машины и поспешил на помощь электросамокатчице. Вскоре на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб.

Напомним, 30 марта в России признали электросамокаты транспортным средством в связи со скоростью их передвижения. При этом водители электросамокатов согласно ПДД пока не выделены в отдельную категорию участников дорожного движения.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК"Кача" в Дзержинском районе Волгограда. Квартиры от застройщика!

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Происшествия
19.04.2022 10:38
Происшествия 19.04.2022 10:38

0
Далее
Происшествия
19.04.2022 10:37
Происшествия 19.04.2022 10:37

0
Далее
Происшествия
18.04.2022 17:41
Происшествия 18.04.2022 17:41

0
Далее
Происшествия
18.04.2022 17:11
Происшествия 18.04.2022 17:11

0
Далее
Происшествия
18.04.2022 16:01
Происшествия 18.04.2022 16:01

0
Далее
Происшествия
18.04.2022 14:26
Происшествия 18.04.2022 14:26

0
Далее
Происшествия
18.04.2022 13:40
Происшествия 18.04.2022 13:40

0
Далее
Происшествия
18.04.2022 12:40
Происшествия 18.04.2022 12:40

0
Далее
Происшествия
18.04.2022 12:40
Происшествия 18.04.2022 12:40

0
Далее
Происшествия
18.04.2022 12:00
Происшествия 18.04.2022 12:00

0
Далее
Происшествия
17.04.2022 10:36
Происшествия 17.04.2022 10:36

0
Далее
Происшествия
17.04.2022 10:06
Происшествия 17.04.2022 10:06

0
Далее
Происшествия
17.04.2022 07:51
Происшествия 17.04.2022 07:51

0
Далее
Происшествия
16.04.2022 10:31
Происшествия 16.04.2022 10:31

0
Далее
Происшествия
16.04.2022 10:01
Происшествия 16.04.2022 10:01

0
Далее

Лента новостей

16:11
Гимн России еженедельно и история с 1 класса: что предложил министр Кравцов на форуме «Сила в правде!»Смотреть фотографии
16:08
Житель Волгоградской области взыскал с больницы 5 тысяч на лекарства от коронавирусаСмотреть фотографии
15:46
Мэр Камышина запретил торжественное заключение браков по буднямСмотреть фотографии
15:44
У Камышина и Дубовки уровень воды достиг неблагоприятных отметокСмотреть фотографии
15:13
Глава Волгограда заглянул в зеленое будущее юга городаСмотреть фотографии
15:12
План укрепления экономики Волгоградской области обойдется в 9,4 млрд. рублейСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде девушка на электросамокате залетела под автомобиль: видеоСмотреть фотографии
14:50
В Волгограде экс-судью посадили на 7,5 лет за присвоение 50,5 млн рублейСмотреть фотографии
14:30
Более 240 тысяч: «Ростелеком» в Волгоградской области увеличил количество абонентов сервиса WinkСмотреть фотографии
14:14
Более 10 га леса сгорело в Волгоградской области с начала годаСмотреть фотографии
14:00
«Она была у нас умничкой»: отец рассказал о жизни и исчезновении убитой в Волгограде студенткиСмотреть фотографии
13:22
Банк «Открытие»: жителей юга сильнее всего беспокоит уход с рынка IKEA, Sony и Coca-ColaСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде оперштаб решает судьбу экономики: Бочаров озвучил мерыСмотреть фотографии
13:03
Новые соцсети не затянули пользователейСмотреть фотографии
12:52
Глава Ростуризма Догузова предсказала Волгограду курортное будущееСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде капитально отремонтируют горевшее 11 лет назад здание судаСмотреть фотографии
12:21
Губернатор Бочаров провел встречу с Зариной Догузовой в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:48
УК завладела домом в центре Волгограда по липовому протоколуСмотреть фотографии
11:19
«Не исключал, что его заподозрили»: стрелявший в полицейского волгоградец убил 18-летнюю девушкуСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде начали внедрять дуальный сбор мусораСмотреть фотографии
10:38
На трассе в Волгоградской области под колесами погиб 29-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:37
Самолет из Москвы смог приземлиться в Волгограде только со второй попыткиСмотреть фотографии
10:36
«Росгосстрах»: четверо из пяти новых агентов начинают зарабатывать уже в первый месяцСмотреть фотографии
10:32
«За свою мы повыдергиваем ноги»: депутат Госдумы Гимбатов написал второе заявление БастрыкинуСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде снова провалились торги по продаже руин кинотеатра «Юбилейный»Смотреть фотографии
09:16
В Гостином дворе в Москве убрали пародию на «Родину-мать»Смотреть фотографии
09:09
Иностранную валюту не планируют приобретать 95% жителей Южного федерального округаСмотреть фотографии
09:07
Автомобильная пробка на 6 километров растянулась под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:36
Далек от реальной: волгоградцы назвали размер достойной пенсииСмотреть фотографии
08:23
Массовые отключения света начались 19 апреля в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 