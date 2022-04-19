В Волгограде девушка на электросамокате залетела под автомобиль: видео

Поездка на электросамокате по центру города закончилась для 23-летней волгоградки госпитализацией в одну из городских больниц. Девушка не успела затормозить перед возникшим автомобилем и буквально залетела под него вместе с электросамокатом.
Авария произошла вечером в понедельник, около 17.00, на улице Советской возле приемной партии «Единая Россия». Волгоградка ехала по тротуару вдоль дома №11 на значительной скорости, в то время как со двора выехал ВАЗ-2112. Водитель отечественного автомобиля, 22-летний юноша, не успел среагировать на помеху справа и затормозил уже после падения электросамокатчицы.
Девушка получила травмы – на видеокадрах с места происшествия видно, как пострадавшая держится за голову. Водитель «двенашки» сразу же вышел из машины и поспешил на помощь электросамокатчице. Вскоре на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб.
Напомним, 30 марта в России признали электросамокаты транспортным средством в связи со скоростью их передвижения. При этом водители электросамокатов согласно ПДД пока не выделены в отдельную категорию участников дорожного движения.