Расследования

Под Волгоградом землю под «Китай-городом» загрязняли нефтепродуктами

Расследования 18.04.2022 11:25
18.04.2022 11:25


В Городищенском районе Волгоградской области по иску прокуратуры суд обязал ООО «Зерностандарт» восстановить участок земли площадью 200 квадратных метров. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 18 апреля, установлен факт загрязнения участка нефтепродуктами. 

— Прокуратура Городищенского района организовала проверку соблюдения требований природоохранного законодательства по сообщениям СМИ о сносе 134 незаконных теплиц, — сообщила официальный представитель областной прокуратуры Оксана Черединина. — Установлено, что теплицы располагались на земельном участке сельхозназначения общей площадью 2 гектара, который находился в аренде у ООО «Зерностандарт». При этом на участке площадью 200 квадратных метров, на котором хранилась сельхозтехника, имелись следы загрязнения почвы.

В ходе выездной проверки специалисты ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» отобрали почвенные пробы. Выявлено загрязнение нефтепродуктами от среднего до очень высокого уровня, вследствие  эксплуатации на участке сельхозтехники, скважинных насосов, а также неправильного хранения нефтепродуктов.

Районная прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности на ООО «Зерностандарт» провести восстановление  загрязненного участка. Иск прокурора полностью удовлетворен. 

— Решение вступило в законную силу. Исполнение взято прокуратурой на контроль, — добавила Черединина.  

Фото: УФССП по Волгоградской области 

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