Общество

Незаконный «Китай-город» под Волгоградом сравняли с землей

Общество 23.07.2021 12:41
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23.07.2021 12:41


Завершен снос незаконного тепличного городка в Городищенском районе Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в УФССП России по Волгоградской области.
Напомним, что демонтаж незаконно возведенных теплиц начался на прошлой неделе. Снос 134 объектов проводился на основании поступившего судебным приставам исполнительного листа. От теплиц избавили земельный участок площадью 21 га. 
Собственник строений проигнорировал уведомление об их добровольном демонтаже, поэтому снос теплиц проводился принудительно. Теперь все расходы, связанные со сносом строений, будут взысканы с должника.

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