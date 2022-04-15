Расследования

Задержанному под Волгоградом беглецу грозит пожизненный срок

Расследования 15.04.2022 14:18
15.04.2022 14:18


Подозреваемым в убийстве 33-летнего пастуха на ферме в Малодербетовском районе Республики Калмыкия предъявлены обвинения. Ранее одного из фигурантов дела задержали в Светлоярском районе Волгоградской области. Сегодня, 15 апреля, появились подробности жестокого преступления. 



— По ходатайству следствия, 27-летнему жителю Саратовской области, задержанному по подозрению в совершении убийства жителя Малодербетовского района, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 мая, — сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Республике Калмыкия Тамара Эльдеева. — 45-летний житель Тамбовской области также находится под арестом.

Следствием установлено, что 30 марта этого года около  04.50 двое работников животноводческой стоянки, расположенной на территории Плодовитненского сельского образования распивали спиртное. Ранее у мужчин были многочисленные конфликты с помощником пастуха. В эту ночь мужчины решили убить своего обидчика.  


Спящего пастуха застрелили в жилом доме. Произведен как минимум один выстрел из одноствольного охотничьего ружья. Потерпевший скончался на месте в собственной кровати. После совершения дерзкого убийства злоумышленники пустились в бега.

Вскоре беглецов задержали. Как стало известно журналистам информагентства, саратовца обнаружили в одном из заброшенных домов в поселке Новосад Светлоярского района Волгоградской области. Мужчина неделю скрывался от следствия. 


— Орудие преступления изъято. Своими действиями фигуранты уголовного дела совершили преступление, предусмотренное п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — добавили в пресс-службе СУ СКР по Республике Калмыкия. 

Санкция инкриминируемой статьи УК РФ в качестве максимума предусматривает пожизненное лишение свободы. 

Фото и видео: СУ СКР по Республике Калмыкия 

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