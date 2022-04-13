Волгоградцы горбатятся и толстеют на работе

Из-за работы волгоградцы сутулятся, набирают вес и хуже выглядят. Такие выводы сделали в компании hh.ru на основании опроса горожан. Так, почти половина (46%) волгоградцев (за исключением тех, кто еще ни разу не работал) заявили о негативном влиянии работы на внешний вид. Из них у большей части работа сидячая, а у четверти – разъездного характера. Лишь 16% сотрудников отметили улучшение фигуры в связи с работой, причем основная часть таких сотрудников занимается физическим трудом, работает «на ногах» или проводит день в разъездах.

Интересно, что женщины чаще мужчин отмечают ухудшение своего состояния из-за работы. Мужчины же, в свою очередь, в 2 раза чаще заявили об улучшении фигуры из-за работы. В профессиональном разрезе чаще всего на негативное влияние работы жалуются маркетологи, управленцы и специалисты по персоналу.

Среди тех, на чьей фигуре негативно сказывается работа, половина (50%) волгоградцев отметили, что стали сутулиться и горбиться, каждый третий набрал вес, 14% пожаловались на появление жировых отложений. Среди вариантов ответа «Другое» сотрудники указали боли в спине, малоподвижный образ жизни, негативное влияние на ноги. Причем от сутулости страдают больше административные сотрудники, набирают вес представители IT, новые жировые отложения появляются у представителей сферы производства и сельского хозяйства.

Более трети сотрудников считают, что из-за работы стали выглядеть хуже, причем ухудшение во внешнем виде больше других отмечают представители высшего менеджмента, бухгалтерии и строительства. Каждый четвертый, наоборот, лучше (среди них топ-3: представители транспортной сферы, юристы и административный персонал).