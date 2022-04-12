Происшествия

В СК сообщили подробности о найденном в гараже под Волгоградом трупе

Происшествия 12.04.2022 12:04
12.04.2022 12:04


В гаражном кооперативе «Волга» в Волжском Волгоградской области найдено тело 55-летнего мужчины. Труп обнаружили спасатели после тушения пожара в одном из гаражных боксов. Сегодня, 12 апреля, стали известны подробности происшествия.

— Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания — диван, на котором был обнаружен мужчина. Организована доследственная проверка, — прокомментировала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

Журналисты информагентства выяснили, что мужчина 10 апреля после ссоры с женой решил остаться на ночевку в своем гараже. Накануне охранник кооператива увидел задымление и вызвал пожарных. 

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