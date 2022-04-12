В СК сообщили подробности о найденном в гараже под Волгоградом трупе

В гаражном кооперативе «Волга» в Волжском Волгоградской области найдено тело 55-летнего мужчины. Труп обнаружили спасатели после тушения пожара в одном из гаражных боксов. Сегодня, 12 апреля, стали известны подробности происшествия.

— Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания — диван, на котором был обнаружен мужчина. Организована доследственная проверка, — прокомментировала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Журналисты информагентства выяснили, что мужчина 10 апреля после ссоры с женой решил остаться на ночевку в своем гараже. Накануне охранник кооператива увидел задымление и вызвал пожарных.