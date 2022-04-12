Владелец гаража в Волжском сгорел после ссоры с женой

Происшествия 12.04.2022 08:50
12.04.2022 08:50
В Волжском 55-летний мужчина погиб в собственном гараже. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, накануне в 13.18 стало известно о пожаре в ГСК «Волга», расположенном на 6-ой Автодороге – полыхал один из ангаров. Когда на вызов примчались пожарные, выяснилось, что источник огня находится в подвале.
Хотя пожар быстро погасили, без жертв не обошлось – погиб владелец гаража. По сведениям информагентства, мужчина после ссоры с супругой решил остаться в своем гараже. Огонь мог вспыхнуть или из-за сигареты, или из-за обогревателя. Мужчину пытались откачать приехавшие врачи скорой помощи, однако спасти волжанина не удалось.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.
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