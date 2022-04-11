Экология

Исчезнувший с глаз чиновников сгнивший лук нашелся в овраге в Волгограде

Экология 11.04.2022 18:05
11.04.2022 18:05


Тонны гниющего лука продолжают смердеть на весь Жилгородок в Дзержинском районе Волгограда. Свалку пропавших овощей журналисты ИА «Высота 102» и местные жители обнаружили в овраге возле перекрестка улиц Краснополянской и Дорожников сегодня вечером, хотя в субботу мэрия Волгограда отчиталась о ее ликвидации.


Напомним, в последний день марта жители Жилгородка пожаловались на удушающий и тошнотворный запах, витающий в воздухе возле плодоовощной базы на улице Краснополянской. Журналисты выяснили, что предприниматель вывалил сетки с гниющим репчатым луком в овраг, на муниципальную территорию.

Спустя несколько дней мэрия сообщила, что нашла виновника несанкционированной свалки, которому грозит штраф, и заставила убрать за собой. В субботу, 9 апреля, от чиновников поступила информация о ликвидации завалов из гниющего лука и наведении порядка на загаженной территории. Однако, как выяснилось, далеко лук не исчез – его переложили неподалеку, и он продолжает смердеть на всю округу и портить муниципальные земли.

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