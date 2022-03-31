







Тошнотворный запах витает над улицей Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда, где под открытым небом в ярких мешках гниют сотни килограммов лука. Как сообщает ИА «Высота 102», овощ выбрасывают с перевалочной базы, расположенной всего в нескольких метрах от луковой свалки.













Неликвидный товар сюда свозят в тележках рабочие. По их словам, они перебирают поступивший из Саратова лук, а подпорченные овощи и луковую шелуху складывают в мешки и вывозят на открытую местность. Яркими сетками с гниющей продукцией здесь завалена уже довольно большая территория. По состоянию мешков видно, что выбрасывают их сюда уже давно. Среди порванных сеток с луком можно встретить и свежие упаковки с ненужным овощем.













Каких-либо вывесок на этой базе нет, поэтому кому принадлежит это предприятие и чем конкретно занимается, выяснить не удалось.



















