Общество 31.03.2022 11:19
31.03.2022 11:19
Тошнотворный запах витает над улицей Краснополянской в Дзержинском районе Волгограда, где под открытым небом в ярких мешках гниют сотни килограммов лука. Как сообщает ИА «Высота 102», овощ выбрасывают с перевалочной базы, расположенной всего в нескольких метрах от луковой свалки.
Неликвидный товар сюда свозят в тележках рабочие. По их словам, они перебирают поступивший из Саратова лук, а подпорченные овощи и луковую шелуху складывают в мешки и вывозят на открытую местность. Яркими сетками с гниющей продукцией здесь завалена уже довольно большая территория. По состоянию мешков видно, что выбрасывают их сюда уже давно. Среди порванных сеток с луком можно встретить и свежие упаковки с ненужным овощем.
Каких-либо вывесок на этой базе нет, поэтому кому принадлежит это предприятие и чем конкретно занимается, выяснить не удалось.
Отметим, что похожая ситуация была в Волгоградской области летом прошлого года. В Городищенском районе было обнаружено поле с гниющим луком, который выбросили сюда намеренно. В ходе проверки было установлено, что поле, куда свалили испорченную продукцию, отравлено нитратами. Нанесенный экологии ущерб был оценен в 410 тысяч рублей.
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