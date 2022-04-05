В Волгограде установили виновника зловонной свалки гниющего лука









Мэрия Волгограда установила, что к сбросу гниющего лука на почву в Дзержинском районе причастно местное предприятие, работающее с плодоовощной продукцией. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, муниципальные службы зафиксировали несанкционированную свалку с испорченными овощами в районе пересечения улицы Краснополянской и проспекта Дорожников. Общая площадь несанкционированной свалки на склонах оврага составила порядка 300 квадратных метров.

Как ранее сообщала «Высота 102», на этой территории в нескольких метрах от перевалочной базы под открытым небом в ярких мешках выброшены сотни килограммов гниющего лука. Рабочие базы поясняли, что перебирают поступивший из Саратова лук, а подпорченные овощи и луковую шелуху складывают в мешки и вывозят на открытую местность.













- При составлении протокола об административном правонарушении руководитель организации пояснил, что вывалил гниющую луковую продукцию (по предварительным оценкам около 100 кубометров) на почву в целях создания перегноя для дальнейшего его использования на сельхозполях. Почему овощи вывалены не на частной, а на муниципальной территории, а также почему в целях создания перегноя вывалена продукция, упакованная в полимерные мешки, предстоит установить специальной комиссии, - рассказали в мэрии.

По результатам рассмотрения на должностное лицо может быть наложен штраф в размере до 15 тысяч рублей, штраф на юридическое лицо составляет от 20 до 30 тысяч рублей. Также организация получила уведомление о необходимости очистить территорию от вываленных отходов, вопрос приведения территории в надлежащее состояние находится на особом контроле у администрации района.

Фото ИА «Высота 102»