Здравоохранение

Маленький прокол в коже спас жизни 533 волгоградцев

Здравоохранение 06.04.2022 21:04
06.04.2022 21:04



Волгоградские эндоваскулярные хирурги с помощью малоинвазивной операции на сердце методом чрескожного коронарного вмешательства с начала года спасли 533 жителей региона. Как сообщили в облкомздраве, этот метод вмешательства проводится на коронарной артерии через маленький прокол в коже, что является современной альтернативой операциям на открытом сердце.
Операция относится к высокотехнологическому виду медицинской помощи и проводится в ведущих клиниках региона: областном кардиоцентре, городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 25, волгоградской клинической областной больнице № 1 и клинике № 1 ВолгГМУ. Таким методом в прошлом году были прооперированы 2748 пациентов.
В текущем году в регионе высокотехнологичная медицинская помощь оказана 3620 жителям, из которых порядка 30% случаев - по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Пациенты, которым в ходе операции на коронарных артериях устанавливаются стенты, в последующим обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами для предотвращения тромбозов и возникновения рецидивов. На сегодняшний день количество пациентов, получающих бесплатные кардиологические препараты после сосудистых катастроф и хирургических вмешательств на сердце насчитывает порядка 6 тысяч.
В 2022 году в семь медицинских организаций запланировано приобретение 76 единиц медицинского оборудования (магнитно-резонансного томографа, компьютерных томографов, нейрохирургического высокотехнологичного оборудования, аппаратов для искусственной вентиляции легких, для ранней медицинской реабилитации и др.) на сумму более 400 миллионов рублей.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Здравоохранение
05.04.2022 09:29
Здравоохранение 05.04.2022 09:29

0
Далее
Здравоохранение
05.04.2022 07:27
Здравоохранение 05.04.2022 07:27

0
Далее
Здравоохранение
03.04.2022 11:19
Здравоохранение 03.04.2022 11:19

0
Далее
Здравоохранение
02.04.2022 17:40
Здравоохранение 02.04.2022 17:40

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 21:52
Здравоохранение 29.03.2022 21:52

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 11:08
Здравоохранение 29.03.2022 11:08

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 08:59
Здравоохранение 29.03.2022 08:59

0
Далее
Здравоохранение
29.03.2022 08:17
Здравоохранение 29.03.2022 08:17

0
Далее
Здравоохранение
24.03.2022 10:31
Здравоохранение 24.03.2022 10:31

0
Далее
Здравоохранение
20.03.2022 10:45
Здравоохранение 20.03.2022 10:45

0
Далее
Здравоохранение
12.03.2022 18:23
Здравоохранение 12.03.2022 18:23

0
Далее
Здравоохранение
07.03.2022 15:08
Здравоохранение 07.03.2022 15:08

0
Далее
Здравоохранение
03.03.2022 15:10
Здравоохранение 03.03.2022 15:10

0
Далее
Здравоохранение
02.03.2022 20:44
Здравоохранение 02.03.2022 20:44

0
Далее
Здравоохранение
01.03.2022 10:28
Здравоохранение 01.03.2022 10:28

0
Далее

Лента новостей

22:32
«Звонки были»: силовики и военные молчат о причинах сверхзвука над ВолгоградомСмотреть фотографии
21:24
Суд назначил экспертизу по иску экс-тренера волгоградского «Ротора» к Facebook*Смотреть фотографии
21:04
Маленький прокол в коже спас жизни 533 волгоградцевСмотреть фотографии
20:42
Соцсети Волгограда всполошились от сверхзвука в небеСмотреть фотографии
20:35
«Не упали в грязь лицом»: волгоградский «Ротор» в гостях обыграл «КАМАЗ» - 2:0Смотреть фотографии
19:36
Волгоградка взыскала с перевозчика 60 тысяч за травму на дачном маршрутеСмотреть фотографии
19:09
К дедушке Ленину в Волгограде снова прокладывают гранитный путь: фото с земли и с воздухаСмотреть фотографии
17:51
Полицейский в Волгограде отработает фальшивый протокол о ДТПСмотреть фотографии
17:33
Приставы по запросу Минпросвещения нашли в Волгограде дочку испанцаСмотреть фотографии
17:18
Студент из Волгограда заплатит 100 тысяч за реабилитацию нацизмаСмотреть фотографии
17:09
Рано расслабились? Волгоградцам снова указали на двери прививочных пунктовСмотреть фотографии
16:38
Облсуд признал законным скандальный фудкорт в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
15:57
Продавцы меняют ценники, волгоградцы кусают локти: в магазинах стремительно дешевеет бытовая техникаСмотреть фотографии
15:38
Чайные розы на проспекте Жукова в Волгограде обеспечат водойСмотреть фотографии
15:28
Губернатор Бочаров выразил соболезнования в связи с кончиной ЖириновскогоСмотреть фотографии
15:14
Опубликовано видео неудачного ограбления ювелирного салона под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:57
В Волжском прошла волна массовых эвакуаций из торговых центровСмотреть фотографии
14:52
«Газпром газораспределения Волгоград»: для нас процесс импортозамещения не стал откровениемСмотреть фотографии
14:36
Жителям райцентров в Волгоградской области предрекли неделю горячих батарейСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде нашли труп мужчины в медицинской маскеСмотреть фотографии
14:31
Госдума ввела штрафы за отождествление роли СССР и нацистской Германии в ВОВСмотреть фотографии
13:48
«Не надейся на государство»: в Москве скончался лидер ЛДПР Владимир ЖириновскийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
Суд в Сочи отменил мягкий приговор убийцам 17-летней девушки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде старшеклассники разработали свои первые технологические карты для приготовления блюд школьного менюСмотреть фотографии
12:49
Жители Волгоградской области пожаловались на исчезновение «Спутника Лайт»Смотреть фотографии
12:35
Ответственного за порядок на кладбищах Волгограда не успеют найти до ПасхиСмотреть фотографии
12:31
Толпа продавцов напугала мужчину, решившего вскрыть «Золотой ларец» под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:20
Заграничное образование россиян будут признавать по упрощенной схемеСмотреть фотографии
12:08
Три четверти автовладельцев в Волгограде готовы приобрести подержанную машину с рукСмотреть фотографии
11:30
Волжская ГЭС не будет повышать сбросы из-за задержки половодьяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 