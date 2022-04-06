Маленький прокол в коже спас жизни 533 волгоградцев

Здравоохранение 06.04.2022 21:04
06.04.2022 21:04
Волгоградские эндоваскулярные хирурги с помощью малоинвазивной операции на сердце методом чрескожного коронарного вмешательства с начала года спасли 533 жителей региона. Как сообщили в облкомздраве, этот метод вмешательства проводится на коронарной артерии через маленький прокол в коже, что является современной альтернативой операциям на открытом сердце.
Операция относится к высокотехнологическому виду медицинской помощи и проводится в ведущих клиниках региона: областном кардиоцентре, городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 25, волгоградской клинической областной больнице № 1 и клинике № 1 ВолгГМУ. Таким методом в прошлом году были прооперированы 2748 пациентов.
В текущем году в регионе высокотехнологичная медицинская помощь оказана 3620 жителям, из которых порядка 30% случаев - по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Пациенты, которым в ходе операции на коронарных артериях устанавливаются стенты, в последующим обеспечиваются бесплатными лекарственными препаратами для предотвращения тромбозов и возникновения рецидивов. На сегодняшний день количество пациентов, получающих бесплатные кардиологические препараты после сосудистых катастроф и хирургических вмешательств на сердце насчитывает порядка 6 тысяч.
В 2022 году в семь медицинских организаций запланировано приобретение 76 единиц медицинского оборудования (магнитно-резонансного томографа, компьютерных томографов, нейрохирургического высокотехнологичного оборудования, аппаратов для искусственной вентиляции легких, для ранней медицинской реабилитации и др.) на сумму более 400 миллионов рублей.
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