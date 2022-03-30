Расследования

В Волгоградской области осудят ОПГ браконьеров за незаконный вылов рыбы

Расследования 30.03.2022 18:48
30.03.2022 18:48


Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 11 участников преступной группировки, которая выловила порядка 4 тысяч экземпляров рыбы в Калачевском районе Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, общий ущерб вылова составил свыше 2 миллионов 800 тысяч рублей. 

В ходе расследования установлено, что фигуранты уголовного дела с мая по октябрь 2019 года с помощью самоходных плавательных средств и невода осуществляли незаконную добычу рыбы в акватории Дона в 7 километрах от хутора Камыши Калачевского района в районе верхнего плеса Цимлянского водохранилища. За все время им удалось выловить и продать порядка 4 тысяч рыб различных видов. 

Свою вину браконьеры не признают. В рамках расследования уголовного дела арестованы недвижимость и автомобили обвиняемых на общую сумму более 2 млн рублей.

Браконьеры обвиняются в незаконной добыче водных биологический ресурсов в составе организованной преступной группы - ч.3 ст.256 УК РФ. Санкция в качестве максимального наказания предусматривает до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения в Калачевский районный суд Волгоградской области.

Фото: Прокуратура по Волгоградской области 

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