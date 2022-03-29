Здравоохранение

Заболеваемость ОРВИ снизилась на 16% в Волгоградской области

Здравоохранение 29.03.2022 08:17
29.03.2022 08:17


В Волгоградской области за предыдущую неделю количество обращений за медицинской помощью с ОРВИ снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 16%. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения области составил 51,1 на 10 тысяч населения, сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Заболеваемость находится ниже эпидемического порога на 45%.
В регионе циркулировали негриппозные вирусы: парагрипп, аденовирус, риновирус и COVID-19. В связи с заболеваемостью ОРВИ частично были приостановлены занятия по отдельным классам в 3 школах и в 1 детском саду.

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