Заболеваемость ОРВИ снизилась на 16% в Волгоградской области





В Волгоградской области за предыдущую неделю количество обращений за медицинской помощью с ОРВИ снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 16%. Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения области составил 51,1 на 10 тысяч населения, сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Заболеваемость находится ниже эпидемического порога на 45%.

В регионе циркулировали негриппозные вирусы: парагрипп, аденовирус, риновирус и COVID-19. В связи с заболеваемостью ОРВИ частично были приостановлены занятия по отдельным классам в 3 школах и в 1 детском саду.



