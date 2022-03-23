Защита экс-главбуха «Царицынской оперы» увидела в уголовном деле след тещи вице-губернатора









Неожиданные подробности взаимоотношений и родственных связей в ГБУК «Царицынская опера» вскрываются в ходе расследования уголовного дела бывшего главного бухгалтера этого учреждения культуры Надежды Рябухиной. Адвокат Александр Ласкин уверен в невиновности своей клиентки, которую обвиняют в мошенничестве. Свою позицию и версию событий почти пятилетней давности, которые могли привести к возбуждению уголовного дела в отношении Надежды Рябухиной, защита озвучила редакции ИА «Высота 102».

«В чем обвиняют»

10 февраля текущего года следователь СО-2 СУ УМВД по Волгограду предъявил Надежде Рябухиной обвинение по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). В материалы дела легли события 2017 года, которые инкриминируют бывшему главбуху волгоградского театра.

— ...10.11.2017, Рябухина Н.В., занимающая должность главного бухгалтера ГБУК «Царицынская опера»..., находясь в неустановленном месте на территории г. Волгограда, посредством использования обмана администрации вышеуказанного государственного учреждения, с использованием своего должностного положения противоправно безвозмездно обратила в свою пользу 30 000 рублей, заведомо незаконно и необоснованно перечисленные по ее указанию и на основании подготовленных ею документов, сотрудниками бухгалтерии данного учреждения, заместителю главного бухгалтера Кулыгиной Л.П. в счет оплаты за выполнение должностных обязанностей Рябухиной Н.В. без освобождения от основной работы, — указано в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой.









Надежда Рябухина и ее защитник с таким обвинением категорически не согласны.

— Обвинение необоснованно. Возможно оно вызвано как непрофессионализмом со стороны органов предварительного следствия, так и наличием конфликтной ситуации между моей подзащитной и родственницей бывшего руководителя комитета культуры Попкова и вице-губернатора, — заявил информагентству адвокат Александр Ласкин.

По словам Ласкина, защита настаивает на проведении бухгалтерской экспертизы, которая установит виновность или невиновность Надежды Рябухиной. Однако, как уверяет защитник, следствие такую экспертизу проводить отказывается.

Сама Надежда Рябухина сообщила редакции, что уже несколько месяцев пребывает в жутком стрессе, спасаясь антидеприсантами.

— Мое психическое состояние уже на пределе человеческих возможностей, так как из-за моего вышеуказанного служебного конфликта, я осталась совсем одна в борьбе с сильными мира сего, — говорит собеседница.

По ее словам, с должности главного бухгалтера ГБУК «Царицынская опера» она уволилась 9 февраля текущего года по соглашению сторон, а уже на следующей день ей предъявили обвинение в мошенничестве. До этого она находилась на больничном с COVID-19. Заболевание привело к осложнениям, которые женщина лечит до сих пор.

«Конфликт с родственницей вице-губернатора»

В жалобе на незаконное привлечение к уголовной ответственности, которую Надежда Рябухина отправила президенту РФ, прокурору Волгоградской области и начальнику ГУ МВД РФ по Волгоградской области, она указывает, что уголовное дело - следствие личного конфликта с родственницей высокопоставленного чиновника.

— История моего незаконного уголовного преследования началась с того, что в 2016 году я была назначена главным бухгалтером ГБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», директором которого был Пикман Л.Б. Отношения с данным человеком у нас были уважительные, до тех пор, пока примерно в январе 2018 года, под административным нажимом комитета культуры Волгоградской области ко мне в бухгалтерию не была принята родственница (теща) руководителя данного комитета - Тамбовцева С.В., — указывает Надежда Рябухина в своей жалобе.

Личные и профессиональные отношения с Тамбовцевой С.В. у нее не сложились. В процессе подготовки трехлетнего бюджета учреждения культуры конфликт обострился.

— Одной из тех, кто первой поддался давлению Тамбовцевой С.В., стала мой заместитель главного бухгалтера театра - Кулыгина Л.П., которая вместе с Тамбовцевой С.В. стали просто саботировать работу бухгалтерии и мои распоряжения, очевидцем был весь коллектив театра, — так излагает в жалобе свою историю Надежда Рябухина. Она отмечает, что в этот период ее заместитель Лариса Кулыгина и родственница вице-губернатора Светлана Тамбовцева стали подругами.

Директор театра, по ее словам, в конфликт старался не вмешиваться. Война в бухгалтерии продолжалась до октября 2018 года. В итоге Светлану Тамбовцеву перевели в договорной отдел, а Лариса Кулыгина перешла на работу в другое учреждение культуры.













«Денежный вопрос»

30 тысяч рублей, которые фигурируют в материалах дела, заместитель главного бухгалтера Кулыгина Л.П. в 2017 году действительно переводила своей начальнице. Этот факт Надежда Рябухина не скрывает, поясняя, что деньги она чисто по человечески занимала на операцию у своего заместителя. Женщины тогда еще дружили.

— Эти деньги я ей вернула в полном объеме. Только я ей не на лицевой счет перечислила, а отдала наличкой, — утверждает Рябухина. Несмотря на это, по ее словам, отношения с заместителем все равно не наладились.

По версии следствия, главный бухгалтер Рябухина необоснованно и незаконно начисляла своим заместителям денежные средства за исполнение ее обязанностей во время отпуска и больничного.

— У нас есть положение об оплате труда. Там черным по белому прописано как и в трудовом кодексе, что за работу сверх должностных обязанностей работодатель обязан с сотрудниками заключить договоренность и определить сумму, но не превышающую 100% от оклада отсутствующего. В то время у меня был хороший оклад, потом его убрали, - 40 тысяч 500 рублей. Т.е. сверх 40 тысяч 500 нельзя было, это было бы нарушением. Период не расписывается в положении об оплате труда - за один день, за два дня. Все зависит от объема. Т.е просто оклад 40 тысяч 500 рублей - превышать его нельзя. В зависимости от сложности , объема работы, какую человек будет выполнять, соответственно, так сумма и формировалась, — поясняет бывший главный бухгалтер театра.

В правильности расчетов женщина не сомневается, утверждает, что все начисления были сделаны по закону. Надежда Рябухина также отрицает, что забирала эти выплаты себе, считая, что ее оговорили.

«Все просто совпало»

Уголовное дело в отношении теперь уже бывшего главного бухгалтера ГБУК «Царицынская опера» появилось после проверки финансово-хозяйственной деятельности этого учреждения культуры. Она проводилась облкомкультуры с 16 февраля по 12 марта 2021 года.

Как ранее сообщало информагентство, тогда было установлено, что 1 декабря 2020 года директор «Царицынской оперы» трудоустроил свою дочь техником в отдел правовой и договорной работы, который находится в его непосредственном подчинении. Были выявлены и другие нарушения, в том числе по закупкам театра, «скрытым» договорам аренды и прочее.

Леонид Пикман, к которому были претензии, в апреле 2021 года покинул пост директора театра.

Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности, по словам Надежды Рябухиной, был передан в прокуратуру, а потом в райотдел полиции по Краснооктябрьскому району, который теперь расследует уголовное дело в отношении бывшего главбуха «Царицынской оперы».

Рябухина и ее адвокат отмечают, что финансово-хозяйственная деятельность учреждения проверялась за 2019, 2020 и истекший период 2021 года. Однако в уголовное дело выявленные ревизорами нарушения так и не вылились.

Бывший главный бухгалтер поясняет, что сейчас ей вменяют в вину события 2017 года, которые никакого отношения к результатам внеплановой проверки «Царицынской оперы» не имеют. Но женщина не исключает, что в данном случае ее просто могли сделать «козой отпущения».

В своей жалобе на незаконное привлечение к уголовной ответственности, которую она отправила через сайт Госуслуг 16 марта, Надежда Рябухина просит провести проверку изложенных в жалобе сведений о ее незаконном уголовном преследовании.

«Высота 102» будет следить за развитием событий.

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