

В Волгоградской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На сегодняшний день прививки получили около 719 тысяч жителей региона, включая более 277,1 тысячи детей.



Как сообщает облздрав, иммунизация продолжается. Скоро ожидается новая поставка вакцины для взрослых - «Совигрипп» и «Флю-М», в состав которых входят актуальные штаммы вируса, циркулирующие в этом сезоне.



Для детей младшего возраста и беременных женщин используется четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри».



Традиционно кампания по вакцинации охватывает группы повышенного риска, в частности, специалисты настоятельно советуют вакцинироваться людям старше 60 лет. Именно эта возрастная категория наиболее уязвима к осложнениям после заражения гриппом.



Прививки можно сделать бесплатно в прививочных кабинетах городских и районных поликлиник, а также в центральных районных больницах, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. Вакцинация школьников и дошкольников проводится непосредственно в образовательных учреждениях.