Губернатор Волгоградской области избавился от одного из заместителей

Политика 05.10.2020 19:23
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05.10.2020 19:23
Владимир Попков, ранее занимавший должность заместителя главы региона, возглавил в аппарате губернатора Волгоградской области управление по борьбе с коррупцией, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации области, полномочия, которые ранее возлагали на Владимира Попкова, распределили между несколькими заместителями губернатора. Так, развитие спорта в регионе теперь будет курировать Валерий Бахин; решение задач в сфере культуры возьмет на контроль Зина Мержоева, а вопросы охраны объектов культурного наследия — Владимир Марченко.
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