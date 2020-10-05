Политика

Губернатор Волгоградской области избавился от одного из заместителей

Политика 05.10.2020 19:23
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05.10.2020 19:23


Владимир Попков, ранее занимавший должность заместителя главы региона, возглавил в аппарате губернатора Волгоградской области управление по борьбе с коррупцией, сообщает ИА "Высота 102". По информации администрации области, полномочия, которые ранее возлагали на Владимира Попкова, распределили между несколькими заместителями губернатора. Так, развитие спорта в регионе теперь будет курировать Валерий Бахин; решение задач в сфере культуры возьмет на контроль Зина Мержоева, а вопросы охраны объектов культурного наследия — Владимир Марченко.

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