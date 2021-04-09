Общество 09.04.2021 08:51
0
09.04.2021 08:51
Леонид Пикман уволился с должности руководителя ГБУК «Царицынская опера». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры Волгоградской области. Леонид Пикман возглавлял «Царицынскую оперу» около семи лет. Ранее он трудился на различных постах, связанных с финансами – в налоговой инспекции, в администрациях Городищенского района, Волгограда, Волжского и даже в российском министерстве. По сведениям ИА "Высота 102", у руководства комитета культуры Волгоградской области возникли вопросы к его работе. В частности, обсуждалась история о возможном трудоустройстве родственницы Леонида Пикмана на должность юриста учреждения культуры, которым он руководил. Кроме того, были претензии и к кадровой политике бывшего директора.
Реклама
В Волгограде поменяли маршрут движения автобуса от поселка М.Горького до университета09.04.2021 11:24
Общество 09.04.2021 11:24
В Котельниково реализуется новая схема сотрудничества бизнеса, власти и населения09.04.2021 11:18
Общество 09.04.2021 11:18
Волгоградцев предупреждают о молочной продукции сомнительного производства09.04.2021 10:22
Общество 09.04.2021 10:22
«При чем тут Юрий Гагарин?»: в Волгограде хотят наладить контакт с кубинцами08.04.2021 16:49
Общество 08.04.2021 16:49
«Масляные реки и призывные листовки»: в Волгограде неизвестный портит подъезды жилых домов08.04.2021 15:22
Общество 08.04.2021 15:22
По 30 тысяч за штуку: на набережной в Волгограде высаживают взрослые ели08.04.2021 15:19
Общество 08.04.2021 15:19
Роковые девять дней: в Волгоградской области пополнился список жертв коронавируса08.04.2021 13:45
Общество 08.04.2021 13:45
Нерадивого подрядчика отстранили от благоустройства улицы Титова в Волгограде08.04.2021 11:41
Общество 08.04.2021 11:41
В Волгоградской области к Пасхе дорожают яйца08.04.2021 08:25
Общество 08.04.2021 08:25
Открытие Private Banking стал главным партнером дискуссии об арт-рынке в клубе «Fragment art club»07.04.2021 21:01
Общество 07.04.2021 21:01
Прокурор Волгоградской области осмотрел камеры СИЗО-507.04.2021 20:20
Общество 07.04.2021 20:20
Пришлось уйти: худрук Волгоградской молодежки Бондаренко подал в отставку07.04.2021 20:03
Общество 07.04.2021 20:03
Волгоградские профсоюзы отказались от первомайской демонстрации07.04.2021 17:49
Общество 07.04.2021 17:49
ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн07.04.2021 16:04
Общество 07.04.2021 16:04
В Волгограде ищут кашевара для победного пира07.04.2021 15:51
Общество 07.04.2021 15:51
Реклама