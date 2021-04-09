



Леонид Пикман уволился с должности руководителя ГБУК «Царицынская опера». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры Волгоградской области. Леонид Пикман возглавлял «Царицынскую оперу» около семи лет. Ранее он трудился на различных постах, связанных с финансами – в налоговой инспекции, в администрациях Городищенского района, Волгограда, Волжского и даже в российском министерстве. По сведениям ИА "Высота 102", у руководства комитета культуры Волгоградской области возникли вопросы к его работе. В частности, обсуждалась история о возможном трудоустройстве родственницы Леонида Пикмана на должность юриста учреждения культуры, которым он руководил. Кроме того, были претензии и к кадровой политике бывшего директора.