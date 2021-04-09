Общество

"Были претензии": Леонид Пикман покинул пост директора «Царицынской оперы» в Волгограде

Общество 09.04.2021 08:51
0
09.04.2021 08:51


Леонид Пикман уволился с должности руководителя ГБУК «Царицынская опера». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры Волгоградской области. Леонид Пикман возглавлял «Царицынскую оперу» около семи лет. Ранее он трудился на различных постах, связанных с финансами – в налоговой инспекции, в администрациях Городищенского района, Волгограда, Волжского и даже в российском министерстве. По сведениям ИА "Высота 102", у руководства комитета культуры Волгоградской области возникли вопросы к его работе. В частности, обсуждалась история о возможном трудоустройстве родственницы Леонида Пикмана на должность юриста учреждения культуры, которым он руководил. Кроме того, были претензии и к кадровой политике бывшего директора. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Волжские студенты познакомились с производством абразивного завода
Общество
09.04.2021 11:24
Общество 09.04.2021 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2021 11:18
Общество 09.04.2021 11:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.04.2021 10:22
Общество 09.04.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2021 16:49
Общество 08.04.2021 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2021 15:22
Общество 08.04.2021 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.04.2021 15:19
Общество 08.04.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2021 13:45
Общество 08.04.2021 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2021 11:41
Общество 08.04.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
08.04.2021 08:25
Общество 08.04.2021 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 21:01
Общество 07.04.2021 21:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.04.2021 20:20
Общество 07.04.2021 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 20:03
Общество 07.04.2021 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 17:49
Общество 07.04.2021 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
07.04.2021 16:04
Общество 07.04.2021 16:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.04.2021 15:51
Общество 07.04.2021 15:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:24
В Волгограде поменяли маршрут движения автобуса от поселка М.Горького до университетаСмотреть фотографии
11:18
В Котельниково реализуется новая схема сотрудничества бизнеса, власти и населенияСмотреть фотографии
11:07
Ужасающие последствия пожара на складе с дробью в Волгограде сняли сверхуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
В Волгограде массово эвакуируют судыСмотреть фотографии
10:24
В Волгограде годовалая малышка пострадала при столкновении двух машин (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Волгоградцев предупреждают о молочной продукции сомнительного производстваСмотреть фотографии
09:52
Представитель магазина лже-брендов в Волгограде пытался откупиться от полиции (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:50
ВТБ снижает ставки по ипотекеСмотреть фотографии
08:51
"Были претензии": Леонид Пикман покинул пост директора «Царицынской оперы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:54
Крупный пожар на складе с дробью полыхает на юге Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:03
ТСЖ обязали убрать домик «Карлсона» с крыши элитной многоэтажки в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:01
Не тресните: бензин в Волгоградской области за три месяца подорожал на рубльСмотреть фотографии
17:28
Из СИЗО Волгограда в психбольницу переводят обвиняемого в терроризме подросткаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:49
«При чем тут Юрий Гагарин?»: в Волгограде хотят наладить контакт с кубинцамиСмотреть фотографии
15:56
Под Волгоградом двое братьев-саратовцев ответят за издевательства над старушкойСмотреть фотографии
15:22
«Масляные реки и призывные листовки»: в Волгограде неизвестный портит подъезды жилых домовСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
По 30 тысяч за штуку: на набережной в Волгограде высаживают взрослые елиСмотреть фотографии
14:26
Завалившаяся на бок бетономешалка зацементировала Третью продольную в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:45
Роковые девять дней: в Волгоградской области пополнился список жертв коронавирусаСмотреть фотографии
13:27
Бывшей высокопоставленной сотруднице полиции в Волгограде грозит реальный срок после разоблачения службой безопасностиСмотреть фотографии
13:12
Жителя Волгоградской области осудили за экстремистский комментарий к повышению пенсионного возрастаСмотреть фотографии
12:49
В Волгоградской области водитель пытался взвалить вину на погибшего в ДТП подросткаСмотреть фотографии
12:35
В торговых центрах районов Волгоградской области появятся прививочные пунктыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
В Садах Придонья готовят будущих чемпионовСмотреть фотографии
11:41
Нерадивого подрядчика отстранили от благоустройства улицы Титова в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде убийце студента-медика надоело сидеть под арестом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:03
Мясокомбинат в Волгоградской области проверяют после ЧП с работницейСмотреть фотографии
10:31
Прокуратура выявила признаки сговора при организации питания детей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:15
"Высший в преступной иерархии": авторитетного волгоградца поместили в СИЗО (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:57
«Дайвинг по-воровски»: под Волгоградом задержали похитителей грузовика с водолазными костюмами и аквалангамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 