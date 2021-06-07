В Волгограде назначили нового директора «Царицынской оперы»

Общество 07.06.2021 14:35
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07.06.2021 14:35
С завтрашнего дня к работе в должности директора театра «Царицынская опера» приступает Сергей Гринев, который до этого исполнял обязанности руководителя учреждения. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете культуры Волгоградской области, также назначен новый директор Волгоградского планетария – им стал Олег Виноградов.
Сергей Гринев работал в «Царицынской опере» с 2017 года. До этого он занимал должность художественного руководителя и главного дирижера камерного оркестра Астраханской государственной филармонии. Ранее, напомним, «Царицынской оперой» руководил Леонид Пикман, который уволился после проведения финансовой проверки деятельности театра.
Олег Виноградов ранее руководил центром культуры и искусств «Октябрь» в Волжском, а также трудился в органах местного самоуправления. Он неоднократно становился победителем конкурса «Лучший руководитель учреждения культуры города Волжского». Бывший директор Волгоградского планетария Сергей Степанов перешел на новую работу.
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